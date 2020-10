Montpellier-Reims, rosso diretto a Le Tallec: il calcio fra le gambe dell’avversario fa malissimo [VIDEO]

26 Ottobre 2020 17:21

Incredibile rosso diretto rimediato da Damien Le Tallec: il centrocampista del Montpellier colpisce un avversario con un calcio proprio dove fa più male!

Domenica davvero complicata per il Montpellier. La squadra francese era favorita nel match casalingo contro il Reims, ma è andata incontro ad una netta sconfitta per 0-4, con tanto di doppia espulsione. Prima Hilton, per un fallo ingenuo al 7′ minuto che ha spianato la strada alla goleada ospite, poi Damien Le Tallec con una fallo di frustrazione davvero… doloroso! Il centrocampista francese ha infatti rifilato un calcio in mezzo alle gambe dell’avversario, tentando di mascherarlo con un accidentale caduta. L’arbitro però, guarndando anche la smorfia di dolore dipinta sul volto del malcapitato avversario, non ha avuto dubbi: rosso diretto!