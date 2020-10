MotoGp – Valentino Rossi sincero: “se avessi scoperto la positività al Covid in Spagna mi sarei buttato dal balcone”

16 Ottobre 2020 17:34

Valentino Rossi commenta la sua positività al Coronavirus con la sua solita dose di ironia: il pilota Yamaha fa chiarezza sulle sue condizioni di salute e cerca di guardare il lato positivo

“Con Federica Pellegrini ci ho riso su. Le ho detto: ‘comunque il virus ci prende proprio bene adesso’. Tra me, lei, Ibra e Cristiano Ronaldo ha alzato il tiro“. Valentino Rossi sembra aver preso la sua positività al Coronavirus con la solita ironia che lo contraddistingue. A parte qualche leggero sintomo, Valentino Rossi sembra essere in buone condizioni, al punto che la cosa che più lo infastidisce è il non poter prendere parte al weekend di Aragon come spiega a Radio Deejay: “ma in fondo è meglio averlo scoperto che ero ancora a Tavullia. Vi immaginate se lo avessi saputo là? Se dovevo farmi 10 giorni di quarantena in Spagna mi sarei buttato dal terrazzo“.

‘Il Dottore’, mai soprannome fu più azzeccato, aggiunge qualche dettaglio sulla sua positività e sui sintomi riscontrati: “dopo aver fatto il regolare tampone che si fa prima di ogni gran premio il giorno prima, ero negativo e avevo l’ok per viaggiare ad Alcañiz. Poi ho iniziato a stare male: mal di schiena, ossa, testa e febbre a 37,6. Mi sono detto: ‘Guarda che ce l’ho’. Così sono andato a fare un altro tampone rapido giovedì mattina: era negativo, ma ho deciso di non partire per la Spagna. Quello della positività mi è arrivato nel pomeriggio. È una sorta di influenzona, con febbre costante e dolori a testa e ossa. Fortuna che sono a casa. Sto guardando le prove libere, ci sono cinque gradi e così è pericoloso, perché la pista ha poco grip, gli pneumatici non si scaldano e devi andare piano per alzare la loro temperatura giro dopo giro. Spero che facciano meno gradi così non corrono (ride, ndr)”.