MLB – Los Angeles Dodgers, Justin Turner positivo al Coronavirus durante la parita: sostituito nell’8° inning

28 Ottobre 2020 11:50

Justin Turner dei Los Angeles Dodgers ha scoperto di essere positivo durante Gara-6 delle World Series di MLB: il giocatore sostituito durante l’8° inning

Nella notte italiana i Los Angeles Dodgers sono diventati campioni MLB. La franchigia losangelina ha trionfato in Gara-6 delle World Series battendo 3-1 i Tampa Bay Rays, interrompendo un digiuno di vittorie lungo ben 32 anni. Durante la partita non sono mancati però i momenti di tensione, uno di essi addirittura legato al Coronavirus. Il terza base di Dodger Justin Turner è risultato positivo al Coronavirus, ma la comunicazione è arrivata a partita in corso e il giocatore è stato sostituito durante l’ottavo inning, senza però pregiudicare la vittoria dei suoi.