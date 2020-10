Premier League, minacce di morte verso Jordan Pickford: il portiere dell’Everton sotto scorta

28 Ottobre 2020 12:42

Minacce di morte rivolte a Jordan Pickford dopo l’infortunio di Van Dijk: il portiere dell’Everton ha dovuto assumere una scorta per proteggersi

Nel corso del derby fra Liverpool ed Everton un’avventata uscita del portiere dei ‘Toffees’ Jordan Pickford ha infortunato Virgil van Dijk, colonna portante della difesa dei ‘Reds’. Il calciatore olandese ha subito un infortunio al ginocchio che lo costringerà a stare lontano dai campi di gioco per diverso tempo. I tifosi del Liverpool non l’hanno presa bene, finendo per attaccare con forza Pickford anche sui social. Qualcuno ha però esagerato, passando dagli insulti a minacce di morte che la polizia ha ritenuto piuttosto serie. Secondo una fonrte del Daily Mail: “Jordan è stato scioccato dal livello di insulti e minacce che ha ricevuto dopo la partita con il Liverpool. Ed è determinato a fare tutto ciò che serve affinchè la sua famiglia sia al sicuro“. Il calciatore ha deciso di assumere una scorta di sicurezza per proteggere se stesso, la moglie e il figlio. La famiglia dovrà anche evitare di utilizzare i social network al fine di non dare informazioni utili sui luoghi frequentati o sulla vita quotidiana a possibili malintenzionati.