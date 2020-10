Milazzo, guasto alla rete idrica: niente acqua nella Piana [ELENCO ZONE INTERESSATE]

16 Ottobre 2020 14:01

Milazzo. Il guasto nella rete idrica riguarda le zone che vanno da via Spiaggia di Ponente verso le frazioni di Santa Marina, Scaccia, San Marco e Bastione. Interessata anche la zona di Valverde

Il Servizio idrico integrato del comune di Milazzo ha reso noto che per un guasto improvviso nella rete di distribuzione dell’acqua nella Piana si sta verificando la sospensione dell’erogazione del liquido nella zona che da via Spiaggia di Ponente (in prossimità del depuratore), verso le frazioni di Santa Marina, Scaccia, San Marco e Bastione. Ad essere interessate anche le aree di Valverde (zona Piscina comunale) e di Corriolo (lato Milazzo).

I tecnici del Comune sono già al lavoro per risolvere il problema prima possibile.