Milan, tegola Rebic: il croato non ha l’ok dei medici, salta il derby contro l’Inter

15 Ottobre 2020 15:28

Il Milan dovrà fare a meno di Ante Rebic in vista del derby contro l’Inter: l’esterno croato non ha ottenuto l’ok da parte dei medici

Il Milan recupera Ibrahimovic e Romagnoli in vista del derby contro l’Inter di sabato prossimo, ma dovrà rinunciare ancora ad Ante Rebic. L’esterno croato, procuratosi una brutta e dolorosa lussazione al gomito nella sfida di Serie A contro il Crotone, non ha ancora ricevuto l’ok da parte dei medici rossoneri per ritornare in campo e sarà costretto a fare il tifo per i compagni dal divano di casa. Come detto invece, Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli saranno della partita: il bomber svedese è guarito dal Coronavirus, il difensore centrale ha invece smaltito l’infortunio che lo teneva fermo dalle ultime gare della scorsa stagione. Niente da fare invece per Matteo Gabbia, risultato positivo al Coronavirus in Nazionale.