Milan, Ibrahimovic guarito dal Coronavirus! L’annuncio social: “Dio sta arrivando per tutti voi”

9 Ottobre 2020 17:44

Zlata Ibrahimovic è guarito dal Coronavirus: su Instagram l’attaccante del Milan dà la buona notizia a tutti i fan con un annuncio… alla sua maniera

Zlatan Ibrahimovic guarito dal Coronavirus, l’annuncio social – Buone notizie per il Milan: Zlatan Ibrahimovic è guarito dal Coronavirus. Dopo aver saltato due partite di campionato e gli appuntamenti dei preliminari di Europa League contro Bodoe/Glimt e Rio Ave, il bomber rossonero è finalmente risultato negativo al doppio tampone e potrà tornare in campo nel Derby di Milano contro l’Inter. Su Instagram l’annuncio di Ibrahimovic alla sua maniera: allegato ad un messaggio che testimonia la guarigione, la scritta “Dio sta venendo per tutti voi“.