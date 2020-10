Milan, Calhanoglu e l’indizio social sul rinnovo: spunta un commento sulla fumata bianca, poi scompare [FOTO]

22 Ottobre 2020 17:38

Hakan Calhanoglu commenta una storia Instagram sul suo possibile rinnovo: il turco sembra dare l’ok, ma poi il messaggio scompare

Il nuovo corso di Stefano Pioli deve le sue fortune sicuramente a Zlatan Ibrahimovic, in grado di portare gol e personalità all’attacco rossonero, ma non va dimenticato l’apporto di un altro giocatore che post lockdown è salito esponenzialmente di livello: Hackan Calhanoglu. Il turco, spostato dalla fascia alla trequarti del campo, ha trascinato il Milan a suon di giocate illuminanti, assist decisivi e gol pesanti. Per questo motivo il suo contratto in scadenza nell’estate 2021 preoccupa i tifosi che non vorrebbero perderlo a zero. Il rinnovo, nel caso in cui verrà firmato, sarà sicuramente al rialzo. Secondo gli ultimi rumor la richiesta dell’agente del calciatore sarebbe di 6.5 milioni, forse un po’ troppo alta. Fra le parti c’è comunque una certa distanza. Su Instagram però è lo stesso Calhanoglu a dare un indizio sul proprio futuro: l’ex Leverkusen ha commentato una storia Instagram assicurando il rinnovo, salvo poi far scomparire il messaggio. Un segnale di fumata bianca o solo un semplice errore?