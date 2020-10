22 Ottobre 2020 23:01

Il Milan sbanca Glasgow ai gironi di Europa League: vittoria per 1-3 nella gara d’esordio

Buona la prima ai gironi di Europa League per il Milan, che dimostra di essere in un grande momento di forma. Celtic KO in casa per 1-3. Il risultato si materializza nel primo tempo, con le reti di Krunic e Diaz tra il 14′ e il 42′. Gli scozzesi la riprendono al 76′ con Elyounoussi, ma il giovane Hauge la chiude definitivamente al 92′.