Milan, bilancio 2020 in rosso: perdita record di circa 195 milioni di euro causata dal Covid

9 Ottobre 2020 14:53

Il Milan chiude il bilancio al 30 giugno 2020 con una perdita record di circa 195 milioni di euro: il rosso peggiora a causa del Coronavirus

Il Milan rende note le cifre relative al proprio bilancio segnate, come per la maggior parte delle squadre, dall’emergenza Coronavirus che ha limitato i guadagni dagli impianti sportivi e dalle sponsorizzazioni. Il Milan ha chiusa il bilancio al 30 giugno 2020 con una perdita record di circa 195 milioni di euro. “Il costante supporto di Elliott, che garantisce la stabilità finanziaria di AC Milan, ha comunque consentito importanti investimenti, i cui effetti inizieranno a essere visibili nel prossimo futuro“, spiega la società rossonera in un comunicato.