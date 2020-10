13 Ottobre 2020 15:57

I migranti hanno bloccato per qualche ora la SS18

Alcuni migranti ospiti del Cas di Fuscaldo (Cs) hanno bloccato per alcune ore la carreggiata della Statale 18. I migranti, che sono scesi in strada con valigie e altri oggetti ingombranti, protestano per via della quarantena cui sono stati sottoposti a seguito della positività al Covid19 riscontrata in 5 ospiti del centro. Solo l’intervento della polizia ha convinto i migranti (fra cui una donna incinta) a fermare la protesta e sgomberare la Ss18.