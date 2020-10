11 Ottobre 2020 14:46

Seconda domenica di ottobre caratterizzata dal sole in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina, le immagini

Straordinaria domenica di sole in riva allo Stretto, tra Reggio Calabria e Messina, in questa seconda domenica di ottobre. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, le famiglie hanno approfittato del bel tempo per una passeggiata sul Lungomare Falcomatà. Nella gallery le immagini scattate da Salvatore Dato.