Meteo, caldo nell’ultimo giorno di Ottobre in Calabria e Sicilia: è un Halloween estivo [FOTO]

31 Ottobre 2020 21:58

Meteo, caldo oggi in Calabria e Sicilia: temperature massime quasi estive, tanta gente in spiaggia

Caldo praticamente estivo al Sud nell’ultimo giorno di Ottobre: è un Halloween “bollente” in Calabria, Sicilia e Sardegna. Per quanto riguarda le temperature: +25°C a Cagliari, Siracusa, Noto, Riposto, Ispica e Gioiosa Ionica, +24°C a Catania, Trapani, Modica, Caltanissetta, Augusta, Gela, Caltagirone, Castelvetrano e Soverato, +23°C a Palermo, Taranto, Foggia, Cosenza, Olbia, Benevento, Licata, Sciacca e Mazara del Vallo, +22°C a Messina, Latina, Caserta, Oristano, Iglesias, Agrigento e Campobasso, +21°C a Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Salerno, L’Aquila, Frosinone, Crotone e Avellino.

Molte persone ha approfittato del caldo per tornare in spiaggia, come possiamo osservare nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.