22 Ottobre 2020 22:18

Messina Volley, Nicholas Amagliani è il nuovo collaboratore sportivo: la nota ufficiale

Il Messina Volley ufficializza un nuovo inserimento nel ruolo di collaboratore sportivo. Infatti a entrare a far parte della famiglia giallo-blu è il giovane Nicholas Amagliani (classe 1996). Per lui sarà la prima esperienza fuori dal rettangolo di gioco, in cui ha disputato finali regionali in under, con la Pallavolo Messina, ed ha giocato nei campionati di Prima Divisione, Serie D e Serie C con la PGS Luce (in cui ha subito un infortunio di due anni) e altri tornei della massima serie regionale con le maglie del Volley Palermo e del Termini Imerese Rcs Volley Lib. Come qualifiche, si presenta con la laurea magistrale in Scienze Motorie (ottenuta a Palermo) e il titolo di Preparatore Atletico CSEN.

Circa il suo innesto nel team del direttore generale Mario Rizzo, Amagliani ha dichiarato: “Sono felice di entrare a far parte della società del Messina Volley come collaboratore sportivo perché ho deciso di abbracciare l’idea della società di formare sempre i giovani, puntando sulla loro crescita, e il mio obiettivo è entrare in questo progetto per ampliare le mie conoscenze. Ho avuto modo in passato di conoscere Danilo Cacopardo, un grandissimo allenatore, e voglio imparare quello che posso dai suoi insegnamenti. Con le ragazze, abbiamo cominciato la preparazione atletica e vogliamo essere pronti per l’inizio del campionato. Vedo una squadra competitiva e desiderosa di migliorarsi giorno per giorno sotto la guida mister Cacopardo e vedo che il resto della società ha un organigramma tale da permettere lo svolgimento degli allenamenti in sicurezza visto la situazione che stiamo vivendo”.