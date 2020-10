Messina: torna in porto la Costa Smeralda con i suoi 769 ospiti, previste escursioni in città e provincia

21 Ottobre 2020 17:49

Messina. Sempre più vivace l’attività delle navi da crociera nel porto, possibili ricadute economica anche per il territorio: “MSC ha raccolto l’invito a valutare l’ampliamento dell’offerta escursionistica in città”

Oggi fa il suo ingresso nel porto di Messina, per il suo secondo scalo sui 12 programmati fino al 30 dicembre, la Costa Smeralda, nave ammiraglia della Costa Crociere, con a bordo 769 ospiti. Ad attenderli 17 bus che hanno portato i crocieristi in escursione a Messina e provincia.

Domani invece, sin dalle prime luci dell’alba, è atteso lo scalo della MSC Magnifica, seconda nave della Compagnia a riprendere il mare dopo il blocco totale delle operazioni, che inaugurerà la stagione autunnale di MSC a Messina con la previsione di 7 scali fino al 20 dicembre.

La nave della classe Fantasia è lunga 298 metri ed oltre ad assicurare a bordo, nei dieci giorni di itinerario fra Italia, Malta e Grecia, attività sportive, relax e intrattenimento (nel casinò di bordo, in discoteca, nel cinema 4 D o nel teatro da 1.200 posti), offrirà ai passeggeri escursioni a terra alla scoperta delle bellezze di Messina (con ben due tour dedicati, il primo su bus che arrivano fino a Capo Peloro con tappe successive in tutto il centro città, e l’altro a piedi), Etna, Taormina e Tindari.

Rigorosissimo, e molto apprezzato dalle Autorità sanitarie, il protocollo per l’emergenza coronavirus messo a punto dalla Compagnia con il supporto di un team di esperti internazionali che prevede misure ulteriormente rafforzate rispetto alle linee guida del Comitato tecnico-scientifico, tra cui tamponi antigene per tutti gli ospiti e per l’equipaggio prima dell’imbarco sulla nave ed escursioni “protette” organizzate esclusivamente dalla Compagnia per i propri ospiti.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega, considera la ripresa delle operazioni di MSC a Messina “un segnale di grande speranza e di buon auspicio per la stagione 2021. La Compagnia ha mostrato, in un momento tanto complesso e difficoltoso, l’alta professionalità di tutto il suo team, attivando già da settimane un confronto proficuo con la nostra AdSP, ma anche, e correttamente, con le altre Istituzioni cittadine competenti, le forze di polizia e soprattutto le autorità sanitarie locali. MSC ha in particolare raccolto il nostro invito e aperto un’interlocuzione con il Comune di Messina per l’ampliamento dell’offerta escursionistica in città e nei prossimi giorni sarà proposta agli uffici di Ginevra anche la nuova destinazione rappresentata da Reggio Calabria e dal suo splendido territorio”.