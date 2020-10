Messina, stabilizzazione 22 precari addetti a manutenzione verde cimiteri: “Finalmente questo personale potrà essere utilizzato anche per altre mansioni all’interno di Amam”

28 Ottobre 2020 17:21

Messina. Cateno De Luca: “Finalmente, dopo 22 anni di precariato, finita l’odissea del personale che cura il verde nei cimiteri cittadini per conto del Comune”

“Dopo 22 anni di precariato e’ Finita l’era degli EX Agrinova, Amam ed il Comune di Messina attuano gli impegni in tema di stabilizzazione ed internalizzazione dei servizi secondo quanto previsto dal salva Messina”. Così il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in merito alle vicende relative al personale addetto alla cura del verde dei cimiteri cittadini.

“Finalmente, dopo 22 anni di precariato, finita l’odissea del personale che cura il verde nei cimiteri cittadini per conto del Comune di Messina. Amam ha infatti concluso il percorso di stabilizzazione di 12 lavoratori che da 22 anni si vedevano prorogare il contratto di lavoro da precari. Finalmente questo personale potrà essere utilizzato anche per altre mansioni nell’ambito della pianta organica di Amam”.