Messina: primo libro per lo chef spadaforese Nato Micale

22 Ottobre 2020 22:06

Messina: ancora un altro grande ed importante traguardo per Nato Micale. Lo chef Spadaforese, infatti, ha fatto l’esordio nel mondo editoriale con il suo primo libro: “In cucina con lo Chef”

Ancora un altro grande ed importante traguardo per Nato Micale. Lo chef Spadaforese, infatti, ha fatto l’esordio nel mondo editoriale con il suo primo libro: “In cucina con lo Chef”. Un progetto nato, quest’estate, con la preziosa collaborazione del giornalista Giovanni Remigare e che si presenta non come un semplice ricettario, ma bensì, molto di più. Gli stessi autori lo hanno definito una raccolta di sensazioni, le stesse che lo Chef vuole condividere con chi, come lui, ama il mondo della cucina e del buon cibo. Piatti di altissimo livello alla portata di tutti. Ingredienti probabilmente mai usati che, finalmente, con la giusta combinazione, diventeranno protagonisti di pranzi e cene. Il libro è già in vendita sulla piattaforma Amazon e vanta già parecchi consensi tra i lettori e gli appassionati del mondo culinario. La presentazione ufficiale alla stampa si terrà nelle prossime settimane a Spadafora, paese natale dello Chef Micale e del giornalista Remigare. In Cucina con lo Chef è un’idea ambiziosa, che si prefigge di far crescere la passione per la cucina stellata portandola, con semplicità, nelle cucine di tutti i giorni.