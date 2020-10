Messina, Siracusano (FI): “Ripresi oggi lavori su proposta di legge per cancellare baraccopoli, nuove audizioni prossima settimana”

27 Ottobre 2020 17:04

Messina. Prosegue presso la Commissione Ambiente di Montecitorio l’iter relativo alla proposta di legge orientata a porre fine alla situazione di emergenza abitativa con cui convivono da decenni migliaia di cittadini messinesi

“La Commissione Ambiente di Montecitorio ha ripreso quest’oggi i lavori in merito alla proposta di legge per cancellare definitivamente le baraccopoli di Messina e, conseguentemente, per risanare interi quartieri della città siciliana”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

“Nella tarda mattinata i deputati, nell’ambito degli approfondimenti legati al testo della pdl, hanno audito il rappresentante dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp) e il rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) Sicilia.

Entrambi hanno fornito indicazioni importanti e spunti di ulteriori riflessioni e approfondimenti per proseguire in modo tempestivo, ma anche esaustivo, l’iter parlamentare del provvedimento.

I lavori continueranno, con nuove audizioni, la prossima settimana.

L’obiettivo resta quello di chiudere il passaggio in Commissione nel più breve tempo possibile, in modo da poter redigere il testo base da mandare subito dopo, già nel mese di novembre, in Aula per il voto della Camera.

Forza Italia crede fermamente in questa proposta di legge, e la nostra capogruppo Gelmini si è più svolte spesa in questi mesi per velocizzare la calendarizzazione della stessa. Il tutto per il bene di Messina e di 8mila nostri concittadini costretti ancora a vivere in condizioni indegne e disumane”.