Messina, Siracusano (FI): “Commissione Ambiente accelera lavori per stop baraccopoli”

14 Ottobre 2020 18:29

Messina. La deputata messinese Matilde Siracusano (FI) sui lavori della Commissione Ambiente per la cancellazione della baraccopoli di Messina: “Soddisfatta per l’atteggiamento odierno del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle”

“Finalmente la Commissione Ambiente della Camera dei deputati accelera i lavori sulla proposta di legge per cancellare le baraccopoli di Messina. La presidente Alessia Rotta ha acquisito gli orientamenti dei gruppi e dunque nelle prossime settimane si andrà avanti con le audizioni”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

“Saranno ascoltati dalla Commissione l’assessore ai Trasporti di Messina, il responsabile territoriale Iacp, il Dipartimento provinciale di Messina Arpa, l’Asp di Messina, l’Unione inquilini, il ministro per il Sud Provenzano, il costituzionalista Massimo Luciani, l’ex parlamentare ed ex assessore al risanamento di Messina Angela Bottari, l’architetto Carlo Gasparrini, l’architetto Elena La Spada e l’architetto Giuseppe Fera.

Auspichiamo una conclusione dell’iter in Commissione entro il mese di novembre, in modo da poter andare subito dopo in Aula con un testo condiviso.

Sono soddisfatta per l’atteggiamento odierno del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle e mi auguro che l’esame di questa proposta di legge possa continuare con spirito costruttivo e con una reale collaborazione tra le diverse forze politiche.

L’unico obiettivo che deve muoverci è quello di risanare vaste aree della città di Messina, dando un futuro migliore a 8mila cittadini che non meritano di vivere in condizioni di assoluto degrado”.