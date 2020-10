Messina: a Faro Superiore 400 bambini devono camminare in mezzo alla strada per andare a scuola a causa della manutenzione stradale carente [FOTO]

14 Ottobre 2020 11:23

Messina. Dopo le prime segnalazioni effettuate circa un mese fa dal “Comitato Messina Nord”, ad oggi ancora nessuna risposta dall’Amministrazione

Il “Comitato Messina Nord” ha diffuso oggi una nota attraverso la quale segnala la propria preoccupazione in merito allo stato di degrado in cui versa la strada che conduce alla scuola elementare e media di Faro Superiore.

Una strada, segnala il Comitato, percorsa quotidianamente da circa 400 bambini in compagnia dei rispettivi genitori, priva di segnaletica orizzontale, strisce pedonali in testa, e lungo i cui bordi non è stata effettuata la scerbatura. Da qui la presenza di una vegetazione tanto folta da rendere necessario a bambini e genitori di abbandonare il marciapiede e camminare a bordo strada, con i conseguenti rischi per la loro incolumità.

Ad acuire il rammarico dei membri del Comitato Messina Nord, la sordità dall’Amministrazione in merito al problema, anche a fronte di segnalazioni inoltrate al “Protocollo comunale ed ai dipartimenti di competenza” circa un mese fa.