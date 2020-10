Messina, è scontro aperto tra Amministrazione e sindacati sul porto di Tremestieri: “Patetica la replica di De Luca, fatti che evidenziamo sono inoppugnabili”

21 Ottobre 2020 17:14

Messina, porto di Tremestieri. I sindacati: “Fu proprio il sindaco De Luca a dichiarare nell’agosto 2018 che che la città in tempi rapidissimi avrebbe avuto i nuovi approdi. Annunci che insieme a tanti altri, sono diventati aria fritta”

“Nonostante il diluvio di parole roboanti inutilmente utilizzate per tentare una puerile e patetica giustificazione, la replica della giunta De Luca riguardo la nostra denuncia pubblica in merito all’assoluto abbandono dei lavori per la realizzazione del nuovo porto di Tremestieri conferma, senza e senza ma, le parole e i fatti inoppugnabili che abbiamo pubblicamente evidenziato”. Così Ivan Tripodi, Segretario generale della Uil Messina e Pasquale De Vardo, Segretario generale della Feneal-Uil Messina, nel dare seguito alla nota dell’Amministrazione comunale che rispondeva alle critiche mosse ieri, martedì 20 ottobre, dai sindacati sullo stato dei lavori relativi al porto di Tremestieri.

“Infatti – proseguono i sindacalisti –, i lavori degli approdi di Tremestieri sono assolutamente fermi e, dopo oltre due anni di continui bluff, non vi è alcuna attività finalizzata all’esecuzione dell’importante e strategica opera. Spacciare per attività non visibili agli addetti ai lavori tutte le pastoie e le procedure burocratiche che, ovviamente, sono parte integrante della fase propedeutica all’inizio dei medesimi lavori rappresenta una pesantissima offesa all’intelligenza di tutti i messinesi, addetti e non addetti ai lavori”.

“In tal senso, per esse chiari fino in fondo desideriamo rammentare che fu proprio il sindaco De Luca, alla guida di ruspe e con tanto di selfie e annesso post social d’ordinanza, a dichiarare, nel lontanissimo agosto 2018, che i lavori al porto di Tremestieri grazie alla sua amministrazione stavano per riprendere e che la città in tempi rapidissimi avrebbe avuto i nuovi approdi. Insomma, tutta una serie di annunci e dichiarazioni pubbliche che, insieme alle tante altre, sono diventate aria fritta e nulla assoluto. Insomma, la toppa demagogica dell’amministrazione De Luca per tentare di raccontare favole sull’infrastruttura di Tremestieri è peggiore del buco. La realtà concreta ed incontrovertibile è che i lavori per la realizzazione del porto di Tremestieri sono assolutamente fermi e rischiamo di assistere all’ennesima incompiuta. I social possono evidenziare sogni e realizzazioni virtuali, la vita reale ci consegna, anche su questa vicenda, l’assoluta inadeguatezza di un’amministrazione che non produce nulla per il lavoro e per i lavoratori che speravano di poter avere una boccata d’ossigeno grazie all’importante opera infrastrutturale di Tremestieri, Pertanto, la smettano di raccontare frottole e abbiano la decenza di raccontare la verità che è visibile a occhio nudo” hanno concluso Ivan Tripodi e Pasquale De Vardo.