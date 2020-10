Messina, rogo in una mansarda a Roccalumera: fiamme alte 10 metri [FOTO]

29 Ottobre 2020 18:48

Messina. Il vasto incendio è divampato in una mansarda di un fabbricato di 4 piano a Roccalumera, sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni del Comando VF di Messina sono intervenuti per un vasto incendio divampato in una mansarda di un fabbricato di 4 piani nel comune di Roccalumera.

La squadra intervenuta prontamente è riuscita a domare il rogo nonostante le fiamme alte 10 metri. Sono state messe in salvo anche alcune bombole di gas che erano coinvolte nell’incendio. A supportare la squadra del Distaccamento con la loro APS (autopompa serbatoio) sono arrivate da Messina l’autobotte e l’autoscala. Sono in corso indagini per l’accertamento delle cause del rogo.