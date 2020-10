Messina, proseguono le ricerche di Dario Franzini: 83enne scomparso lunedì scorso in contrada Serri

21 Ottobre 2020 10:41

Messina. Secondo la sorella di Franzini, l’uomo sarebbe stato in casa fino alle 18:30 per poi far perdere le sue tracce già alle 19:15

Ancora nessuna traccia dell’83enne Dario Franzini, scomparso nel tardo pomeriggio dello scorso lunedì in contrada Serri.

Sulle sue tracce i Carabinieri con l’ausilio dei Vigili del Fuoco. Stando a quanto emerso dalla testimonianza della sorella di Franzini, che vive con il marito nella stessa casa dell’83enne, l’uomo sarebbe stato in casa fino circa alle 18:30, orario in cui sorella e cognato sono andati a fare la spesa, per poi far perdere le sue tracce già alle 19:15, orario in cui i due coniugi sono rientrati a casa.