Messina, nuovi prezzi per abbonamenti ATM e parcheggio Cavallotti: tutti i dettagli

9 Ottobre 2020 16:26

Messina. ATM Spa avvia la sua nuova politica di prezzi agevolati e rinnova l’offerta del parcheggio multipiano Cavallotti: “Presto la città non ne potrà fare a meno”

ATM Spa ha previsto agevolazioni per chi decide di sottoscrivere gli abbonamenti al TPL (Trasporto Pubblico Locale) per spostarsi in città con autobus e tram.

La politica tariffaria adottata dall’Azienda Trasporti di Messina in tema di abbonamenti mira infatti ad invogliare i cittadini a lasciare l’auto a casa e muoversi con i mezzi pubblici. I prezzi per l’abbonamento mensile per il TPL (tutte le linee) ha un costo di 35 euro; l’abbonamento trimestrale (tutte le linee) 90 euro; l’abbonamento annuale (tutte le linee) 250 euro.

Chi si abbona al TPL può peraltro usufruire di un ulteriore beneficio: parcheggiare gratuitamente all’interno del parcheggio Zaera, nelle cui vicinanze si trovano le fermate di autobus e tram.

Sempre in tema di abbonamenti, ATM ha previsto agevolazioni speciali per pensionati, disoccupati e studenti. L’abbonamento mensile (tutte le linee) per pensionati sotto i minimi INPS e disoccupati iscritti nelle locali liste di disoccupazione ha un costo di 10 euro; 80 euro l’abbonamento annuale studenti (tutte le linee) senza alcuna limitazione di giorni e orari. Gli studenti sono quindi liberi di spostarsi con i mezzi di ATM Spa per compiere qualsiasi attività, scolastica ed extra scolastica.

L’Azienda Trasporti sottoscrive infine abbonamenti annuali individuali (tutte le linee) a 150 euro con dipendenti di enti pubblici e privati, scuole, sindacati, ecc… a partire da un minimo 100 persone.

“Grazie alle tariffe applicate per gli abbonamenti al Tpl – spiega il Presidente del CdA Pippo Campagna – i cittadini potranno beneficiare di un significativo risparmio, con il vantaggio di non doversi preoccupare di munirsi di biglietto prima di salire a bordo dei mezzi e di non dover guardare l’orologio, considerato che l’abbonamento è valido su tutte le linee h24”.

L’attuale management di ATM ha deciso inoltre di puntare sul parcheggio coperto e multipiano “Cavallotti”, prevedendo una notevole scontistica per gli abbonamenti. L’Azienda Trasporti intende fare del parcheggio “Cavallotti”, situato in un punto strategico della città, un punto di riferimento per i messinesi e per i viaggiatori abituali che vogliono lasciare la propria auto in un luogo custodito. Da qui la scontistica che produrrà un ribasso delle tariffe orarie giornaliere, pari a 1 euro l’ora, e alla tariffa unica notturna, pari a 2 euro. L’abbonamento mensile h24 ha un prezzo di 100 euro, circa 3 euro al giorno, con la possibilità di lasciare la macchina al sicuro la mattina, la sera e la notte. L’abbonamento mensile (tutti i giorni, dalle 7 alle 21) costa 70 euro, poco più di 2 euro al giorno; l’abbonamento mensile Mattina (dalle 7 alle 15) 50 euro, cioè circa 1 euro e 60 centesimi per 8 ore di sosta al coperto; l’abbonamento mensile Pomeriggio (dalle 13 alle 21) costa 50 euro, anche in questo caso 1 euro e 60 centesimi; l’abbonamento mensile Notturno (dalle 20 alle 8) 50 euro. In pratica, sottoscrivendo l’abbonamento, è possibile lasciare custodita la propria auto per 12 ore a 1 euro e 60 centesimi.

“Per quanto riguarda il parcheggio Cavallotti – afferma Campagna – siamo sicuri che presto la città non ne potrà fare a meno, anche perché l’Amministrazione ha giustamente iniziato una battaglia contro la sosta selvaggia e quella struttura consente di ospitare 410 vetture. Il Cavallotti sorge inoltre in una zona centrale della città e siamo certi che i cittadini impareranno ad apprezzarlo sempre di più”.