Messina, 6 nuovi autobus Atm pronti per entrare in servizio: “Riscontri più che postivi su piano di esercizio invernale, agevolati gli spostamenti dalla periferia” [FOTO]

7 Ottobre 2020 18:51

Messina. Quasi completa la commessa di autobus provenienti dalla Germania. Se ne attendono altri 14 nei prossimi mesi, a quel punto Atm potrà contare su una flotta di 104 autobus. Prevista per i prossimi giorni la pubblicazione di un bando per l’assunzione di nuovi autisti

Il parco mezzi di Atm Spa cresce ancora. Stamattina nel parcheggio dell’Azienda Trasporti di Messina sono arrivati altri 6 dei 17 autobus recentemente acquistati in Germania. I mezzi sono pronti ad essere messi in circolazione e ad ospitare a bordo i passeggeri. La fornitura tedesca adesso è ormai quasi al completo, all’appello mancano solo 4 autobus.

Il presidente del Cda, Giuseppe Campagna, si dice molto soddisfatto: “Come promesso quando abbiamo costituito la nuova Azienda Trasporti, nata lo scorso primo giugno, stiamo potenziando la flotta per poter garantire un servizio di mobilità all’interno della città di Messina sempre più affidabile ed efficiente. Anche il piano di esercizio invernale sta dando riscontri più che postivi ed il sistema a pettine è riuscito a rafforzare i collegamenti con i villaggi, agevolando gli spostamenti dei cittadini che vivono lontano dal centro”.

Per quanto riguarda l’acquisto di nuovi mezzi, nei prossimi mesi si aggiungeranno anche i 14 autobus previsti nel bando “Agenda Urbana” e a quel punto l’Atm Spa avrà a disposizione 104 bus.

Nei prossimi giorni, inoltre, è prevista la pubblicazione da parte di Atm Spa di un bando per la selezione di nuovi autisti: “Stiamo definendo– spiega Campagna – gli ultimi dettagli e poi avvieremo la procedura pubblica per la selezione dei nuovi operatori di esercizio. Con l’innesto di nuovi autisti, oltre ai 67 già assunti in questi mesi, Atm Spa potrà compiere un importante passo in avanti. Il nostro obiettivo è far sì che sempre più persone si affidino al trasporto pubblico e lascino le loro auto a casa, contribuendo così a decongestionare il traffico e ad abbassare i livelli di inquinamento. Ci impegneremo con tutte le nostre forze per fare del trasporto pubblico locale un vero fiore all’occhiello della città, guardando – come abbiamo fatto sino ad oggi – sia al servizio sia ai conti dell’azienda”.