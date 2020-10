Nasce il movimento “Adesso Letojanni”: “Progetto inclusivo per rilanciare idee e proposte su turismo e cultura”

30 Ottobre 2020 15:58

Messina. Nasce il movimento “Adesso Letojanni”, l’imprenditore Salvatore La Monica: “Riavvicinarsi alla politica e spendersi per il futuro della nostra città sono le motivazioni che spero molti giovani come me possano condividere

Nasce il movimento culturale Adesso Letojanni che ha presentato sui social sigla e simbolo. L’imprenditore Salvatore La Monica ha spiegato le linee generali di questo progetto politico-culturale: “Mancava una piattaforma di confronto sui temi del rilancio per Letojanni ed è per questo che abbiamo pensato di creare Adesso Letojanni. Un incubatore di idee e proposte pensate partendo dai temi del turismo, della cultura e dello sport. In un momento in cui dobbiamo prestare attenzione alle norme sulla sicurezza anti-covid, i social sono una straordinaria opportunità democratica di ascolto e proposizione. Ecco perché siamo partiti da lì con un sito web che vuole proporsi come contenitore e raccoglitore di proposte in grado di intercettare le esigenze dei cittadini”.

“Mi auguro – ha concluso La Monica – di poter essere riferimento per la mia comunità, non solo come imprenditore ma anche come cittadino impegnato nell’azione civica. Riavvicinarsi alla politica e spendersi per il futuro della nostra città sono le motivazioni che spero molti giovani come me possano condividere. Voglio ringraziare chi ha contribuito alla nascita di questo progetto e ribadire il concetto di inclusività dello stesso: stiamo già lavorando a una carta dei valori e a un manifesto di idee che vogliamo presentare alla città”.