Messina: il consigliere Sorbello propone monitoraggio posizione dipendenti comunali in smart working tramite geolocalizzazione

18 Ottobre 2020 12:15

Messina. Monitorarne la posizione attraverso la geolocalizzazione: questa la proposta del consigliere comunale Salvatore Sorbello per garantire la trasparenza sul lavoro effettuato dai dipendenti comunali in smart working

Il consigliere comunale messinese Salvatore Sorbello ha inoltrato una nota all’Amministrazione cittadina in cui suggerisce l’adozione di un regolamento per i dipendenti comunali in regime di smart working che introduca per gli stessi “un sistema di geolocalizzazione durante l’orario di lavoro attraverso l’IP del telefono cellulare”.

“Per i dipendenti comunali sprovvisti di telefono cellulare – prosegue Sorbello – si provveda con l’acquisto o con i controlli di tipo tradizionali. Si valuti ogni possibile soluzione per l’adozione della presente misura affinché la stessa sia giuridicamente idonea e non lesiva della privacy del dipendente. La presente, solo al fine di garantire una maggiore trasparenza sull’effettivo svolgimento del lavoro prestato da casa dai dipendenti”.