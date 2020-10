Messina, messa in sicurezza litorale Galati Marina, ancora tutto fermo: “Qui il mare avanza e la pazienza è finita”

9 Ottobre 2020 17:57

Messina, messa in sicurezza litorale Galati Marina. Stando a quanto ricostruito dal deputato Antonio De Luca (M5S) sarebbe tutto fermo “a causa della mancanza di un documento che chi ha trasmesso il progetto ha omesso di allegare”

“Sembra incredibile ma il rilascio del certificato attestante l’avvenuta Valutazione di Impatto Ambientale, necessario per fare partire i lavori di messa in sicurezza del litorale di Galati Marina, sarebbe fermo al palo a causa della mancanza di un documento che chi ha trasmesso il progetto ha omesso di allegare”. A denunciarlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca a proposito della mancata partenza dei lavori per la salvaguardia del litorale messinese di Galati Marina.

“Sono incredulo per tanta superficialità – prosegue il deputato – che rischia di far slittare ancora lavori necessari e urgenti che i cittadini aspettano da troppo tempo. Il Commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce aveva garantito che i lavori sarebbero partiti nella peggiore delle ipotesi entro settembre. Siamo ad ottobre e non abbiamo notizia nemmeno dell’autorizzazione per la Via, ovvero la Valutazione d’Impatto Ambientale”.

“Dalle interlocuzioni svolte – spiega De Luca – pare che il documento autorizzativo non possa essere emesso perché la documentazione trasmessa dalla struttura commissariale sarebbe carente dei documenti attestanti l’avvenuta caratterizzazione del materiale che dovrà essere depositato sul fondo del mare. La caratterizzazione è un procedimento che si deve fare obbligatoriamente per legge ogni qual volta occorre depositare materiale nel fondale marino e consiste nell’analizzare i materiali prelevati e certificarne la compatibilità con lo stesso”.

“Aver trasmesso la documentazione senza la caratterizzazione – conclude il deputato pentastellato – sarebbe già un imperdonabile atto di superficialità, ma se la stessa non fosse stata neppure eseguita, l’esecuzione delle opere potrebbe slittare anche di alcuni mesi.

Il commissario Maurizio Croce a questo punto ci dica come intende risolvere il problema di cui si è reso responsabile e soprattutto chiarisca se la caratterizzazione dei materiali è stata eseguita o no e in questa malaugurata ipotesi precisi in che tempi sarà fatta dato che qui a Galati Marina il mare avanza e la pazienza è finita”.