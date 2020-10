Messina, isole ecologiche: limitazioni per i commercianti; sabato chiusa quella di Gravitelli

16 Ottobre 2020 10:59

Messina. Da lunedì 19 fino al 26 ottebre “I titolari di ditte e imprese non potranno conferire ingombranti ed altri materiali nell’isola ecologica di Pace”

Messinaservizi Bene Comune comunica che nei prossimi giorni avverrà la limitazione temporanea di alcuni servizi in due isole ecologiche cittadine per sopravvenuti motivi organizzativi.

Innanzitutto, la prossima settimana, da lunedì 19 al lunedì 26 ottobre, i titolari di ditte ed imprese, quindi di utenze non domestiche, anche se regolarmente registrati, non potranno conferire ingombranti ed altri materiali nell’isola ecologica di Pace per il sovraccarico di rifiuti di questo tipo presenti in piattaforma che dovranno essere smaltiti.

Resta possibile, invece, il conferimento di ingombranti per i cittadini titolari di utenze domestiche.

Inoltre, il prossimo sabato 17 ottobre, ci sarà per l’intera giornata la chiusura dell’isola di Gravitelli per la realizzazione di alcuni lavori al’interno della struttura. “Ci scusiamo con gli utenti – spiega il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo – per queste misure necessarie temporanee, atte a garantire la sicurezza di dipendenti e utenti, presto saranno ripristinati tutti i servizi”.