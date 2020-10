Messina, Hockey su Prato: terzo posto per la Pgs Don Bosco 2000

12 Ottobre 2020 12:02

Messina, Hockey su Prato: la Pgs Don Bosco 2000 ha ottenuto il terzo posto nel I round di Coppa Italia Maschile, dietro Cus Unime ed Hc Ragusa

Con il doppio turno di sabato scorso La Pgs Don Bosco 2000 chiude il I round di Coppa Italia Maschile di hockey su prato al terzo posto, dietro Cus Unime ed Hc Ragusa.

Qualche rammarico per il risultato ottenuto proprio contro gli iblei (0-1) alla fine di una partita molto equilibrata e ben giocata da entrambe le formazioni. I barcellonesi sono motivati e provano a spegnere le ambizioni degli avversari, riuscendo a tenere testa per tutto il match ad una squadra che torna in campo dopo qualche anno di assenza, richiamando per la stagione 20/21 diversi giocatori di esperienza che si erano accasati in altre società negli anni passati.

L’Hc Ragusa, reduce da una esaltante vittoria per 3-0 sulla Raccomandata di Giardini Naxos, fatica ad imporre il proprio gioco sul sintetico di Messina: la Don Bosco si dimostra da subito compatta e sfruttando velocità e ripartenze si rende pericolosa in diverse occasioni, purtroppo senza concretizzare. Solo un rigore deciderà il match in favore dell’Hc Ragusa: imprendibile il tiro di Italia per il portiere Mobilia.

Archiviata la sconfitta i ragazzi di Genovese devono però ricaricare rapidamente le pile e tornare in campo per affrontare la GS Raccomandata, ancora a quota zero in classifica.

L’avvio è favorevole alla squadra di casa. La Don Bosco mostra da subito il proprio valore e già nel primo quarto passa in vantaggio su angolo corto con un forte drive di Alessandro Borgese.

Gli ospiti provano a reagire ma non riescono a rendersi pericolosi, subendo la rapidità degli avversari in fase offensiva. Proprio su contropiede si concretizza il doppio vantaggio della squadra di casa: Alessandro Mazzeo fa tutto da solo, riceve a centrocampo e con un’incursione sulla fascia affonda il 2-0 alla destra del portiere.

La stanchezza inizia a farsi sentire e, nonostante i giovani cambi a disposizione del tecnico, la Don Bosco perde lucidità, concedendo la rete del momentaneo 1-2 ad una Raccomandata che non vuole arrendersi. I barcellonesi però vogliono una vittoria netta e spingono sull’acceleratore trovando il terzo gol ancora con Borgese e Mazzeo: il primo crossa dalla destra e l’attaccante trafigge il portiere avversario con un gran drive al volo.

La partita si chiude dunque sul 3-1 per la Don Bosco che blinda il terzo posto nel girone. Il primo posto si deciderà invece nell’ultima giornata (domenica 18): la vincente tra Cus Unime ed Hc Ragusa passerà al turno successivo.

“Concludiamo questo nostro primo impegno ufficiale della stagione con molti segnali positivi e qualche rammarico – afferma il presidente Sergio Fraumeni – La squadra sta crescendo e puntare sui giovani alla lunga ci darà ragione. A parte le vittorie, anche le prestazioni contro le squadre di Messina e Ragusa ci fanno ben sperare per il prossimo campionato di serie B. Dobbiamo imparare dai nostri errori ed essere più cinici”.

Classifica