Messina, Hockey su Prato: il Cus Unime rifila una cinquina alla Polisportiva Galatea

12 Ottobre 2020 12:58

Messina, Hockey su Prato: Cus Unime-Polisportiva Galatea 5-0: il racconto del match, il tabellino e la classifica aggiornata

Continua il trend positivo del Cus Unime che anche al Dusmet di Catania regola i padroni di casa della Polisportiva Galatea con un 5-0 finale utile ai gialloblu per regalarsi la terza vittoria di fila in altrettante gare del Round 1 di Coppa Italia. Nonostante la squadra di casa si presenti in campo con qualche assenza pesante di troppo è veramente netto il divario tra le due compagini in campo, con i cussini apparsi più prepararti dal punto di vista tecnico e sicuramente più determinati degli avversari, decisi a continua la striscia positiva di questo inizio stagione mantenendo il primato solitario in classifica ed a brindare nel migliore dei modi il ritorno al Dusmet dopo ben quattro anni, durante i quali il campo da gioco etneo è stato chiuso per ristrutturazione.

Pomeriggio decisamente positivo per i ragazzi allenati da Giacomo Spignolo, apparsi più pronti rispetto alle due gare precedenti nonostante le defezioni importanti di Antonio Spignolo, Peppe Filocamo, Federico Cardella ed Alberto Rinaldi. Tra le note positive la doppietta del bomber Miky Malluzzo, autore di una gara perfetta e finalmente al gol dopo diverso tempo. Ad arrotondare il punteggio le belle reti di Salvo Auditore, Emanuele De Gregorio ed Andrea Siracusa. Ancora una volta prestazione convincente per l’indiano Suresh Kumar, sempre più affiatato con i compagni del reparto difensivo.

“Abbiamo giocato la gara come l’avevamo preparata ed il campo ci ha dato ragione – questo il commento a caldo del tecnico messinese – Sono contento perchè oltre alla vittoria i ragazzi stanno crescendo di settimana in settimana e questo ci proietta con tanto entusiasmo al match di settimana prossima, quando saremo di scena a Ragusa per il big match di giornata, un vero e proprio spareggio per il passaggio al turno successivo. Mi sta sorprendendo positivamente il bellissimo spirito di squadra che si è venuto a creare: c’è tanta voglia di aiutarsi a vicenda e di contribuire alla causa comune e questo, sono convinto, ci porterà ad ottenere importanti soddisfazioni”.

Completano i risultati del terzo turno di Coppa Italia la vittoria del Ragusa per 1-0 sulla PGS Don Bosco che, però, si rifà della sconfitta rifilando un 3-1 alla Raccomandata Giardini.

Classifica dopo 3 turni:

Cus Unime 9

Ragusa 6

PGS D.B. 6

Galatea. 0

Raccomandata 0

*Ragusa e Galatea una gara in meno.

Questo il Cus Unime al Dusmet: De Domenico, Suresh Kumar, Romano, Arena, Calabrese, Siracusa, Ficarra, Sorte, Malluzzo, Spignolo L., De Gregorio, Pinizzotto, Auditore, Visalli. All: Giacomo Spignolo.

Pol. Galatea – Cus Unime 0-5 (6’ Malluzzo, 21’ De Gregorio, 43’ Auditore, 55’ Malluzzo, 65’ Siracusa)

Arbitri : Fresta e Guadagnino di Catania