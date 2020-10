Messina, fototrappole del Comune beccano “due zozzoni” all’opera [VIDEO]

9 Ottobre 2020 12:58

Messina. Beccati “zozzoni” che abbandonavano rifiuti presso l’ex polveriera. Segnalate dal sindaco, inoltre, presunte irregolarità di operatori di Messina Servizi che mischierebbero le varie tipologie di rifiuti differenziati

Prosegue l’intensa attività di contrasto alle violazioni delle regole in materia di conferimento dei rifiuti da parte dell’Amministrazione messinese.

Sotto osservazione, in questo caso, la zona dell’ex polveriera, presso la quale lo scorso martedì si era resa necessaria un’operazione di bonifica per eliminare la notevole quantità di rifiuti che vi erano stati abbandonati.

Fortunatamente l’inciviltà di una parte dei cittadini messinesi è ormai diventata prevedibile, motivo per cui l’Amministrazione cittadina, in previsione di un imminente ritorno di quelli che il sindaco Cateno De Luca ha amorevolmente ribattezzato come “zozzoni”, dopo le operazioni di bonifica operate dalla Messina Servizi, ha lasciato sul posto delle foto trappole per accogliere adeguatamente gli “sporcatori seriali” che vi avessero fatto ritorno. E loro non si sono fatti attendere, come rende noto il sindaco sulla sua pagina Facebook, con tanto di video in cui viene immortalato il momento del conferimento abusivo dei rifiuti.

Di rilievo il commento del sindaco, nello stesso post, in cui fa riferimento a presunte irregolarità da parte di dipendenti della Messina Servizi, dei quali suggerisce il licenziamento, che si sarebbero “imboscati” durante l’orario di servizio e che mischierebbero inoltre le varie categorie di rifiuti differenziati tra loro.

“Le nostre telecamere cominciano a funzionare – scrive De Luca – e stanotte abbiamo beccato questi signori che riempivano di rifiuti la zona ex polveriera già bonificata da Messina Servizi appena tre giorni fa.

La città pulita si avrà quando ognuno farà il proprio dovere:

– Messina Servizi deve licenziare alcuni operatori che si imboscano o mischiano tutte le tipologie di rifiuti;

– l’amministrazione Comunale mettendo a disposizione le risorse economiche necessarie per garantire alla Citta tutti i servizi di pulizia e decoro urbano;

– una parte dei cittadini che deve smettetela di agire peggio dei porci”.