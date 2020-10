Messina: decine le sanzioni elevate dalla Polizia Ferroviaria per comportamenti pericolosi a ridosso dei binari

23 Ottobre 2020 16:20

La polizia ferroviaria ha siciliana ha condotto ieri l’operazione “Rail Safe Day”, volta a reprimere comportamenti pericolosi come l’attraversamento dei binari, dei passaggi a livello chiusi, il superamento della linea gialla in attesa dei treni o la moda di compiere selfie estremi

La Polizia Ferroviaria in Sicilia, ha dedicato la giornata di ieri all’operazione “Rail Safe Day”, durante la quale sono stati intensificati i controlli volti alla prevenzione e la repressione di comportamenti pericolosi come l’attraversamento dei binari o dei passaggi a livello chiusi, il superamento della linea gialla in attesa dei treni o la moda di compiere selfie estremi.

Sono state identificate 660 persone in 88 stazioni e altre 30 aree ferroviarie ed elevate decine di sanzioni per l’indebito attraversamento dei binari a Messina e Taormina. La task force della Polfer, composta da 107 operatori, ha controllato principalmente i siti più sensibili e che, statisticamente, hanno fatto registrare il maggior numero di condotte scorrette.

E’ stata inoltre intensificata la vigilanza nelle principali stazioni ricadenti nelle località turistiche dell’isola, ove, nonostante l’emergenza sanitaria, transitano diversi turisti in questo periodo autunnale.

Nella giornata di ieri la Polizia Ferroviaria di Palermo durante le operazioni di controllo ha identificato un ventitreenne che è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, per la quale è stato sanzionato amministrativamente e segnalato all’ufficio prefettizio competente.