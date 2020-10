Messina, “Crisi della democrazia e salute globale”: la 2 giorni di convegno online organizzata da Unime

5 Ottobre 2020 12:52

Messina. “Crisi della democrazia e salute globale. Le trasformazioni della politica nell’epoca della globalizzazione dei rischi”, è il titolo del convegno dell’Associazione Italiana di Sociologia virtualmente ospitato da Unime. 1 CFU previsto per gli studenti che vi prenderanno parte

La sezione Politica dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) quest’anno ha scelto l’Ateneo di Messina per la sua tradizionale Midterm Conference. L’8 e il 9 ottobre 2020, in una eccezionale modalità telematica, il Dipartimento Cospecs di UniMe ospiterà, on line, il convegno dal titolo “Crisi della democrazia e salute globale. Le trasformazioni della politica nell’epoca della globalizzazione dei rischi”.

Nel corso delle due giornate di incontri, a cui interverranno oltre cento studiosi accademici impegnati nell’ambito della sociologia e delle scienze politiche, saranno analizzati i principali cambiamenti che stanno interessando le nostre democrazie in un contesto globale segnato dalla crisi pandemica generata dalla rapida diffusione del COVID 19. La sezione AIS vuole sollecitare le studiose e gli studiosi dei fenomeni politici a ragionare intorno a questi argomenti di attualità offrendo uno spazio di discussione pubblica e promuovendo un ampio dibattito che vedrà attivati 11 workshop e una tavola rotonda con relatori provenienti dai principali atenei italiani.

La giornata inaugurale sarà aperta dal Rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea e dal Direttore del Dipartimento Cospecs, prof. Pietro Perconti. Si confronteranno in una tavola rotonda Antonella Cammarota (Università di Messina), Flaminia Saccà (Università della Tuscia) Ernesto D’Albergo (Sapienza Università di Roma) Paul A. Blokker (Università di Bologna). Introduce e coordina Antonello Costabile (Università della Calabria, coordinatore della sezione AIS-Sociologia Politica).

Venerdì 9, alle 9, saranno attivati i diversi workshop tematici. I lavori si concluderanno alle 18.

La partecipazione al convegno è gratuita e tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili al link http://portale.unime.it/convegnoaispolitica2020/

La partecipazione all’evento darà la possibilità agli studenti del Cospecs e del Dipartimento Scipog di maturare 1 CFU.