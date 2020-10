Messina, coronavirus a Savoca: positivo il neosindaco Stracuzzi, disposta la chiusura delle scuole

9 Ottobre 2020 10:31

Messina. Nuovi casi di contagio da covid19 anche a Savoca dove nella giornata di ieri sono stati riscontrati almeno 3 casi di positività, tra questi anche il sindaco neoeletto Massimo Stracuzzi

Nel tardo pomeriggio di ieri, il neoeletto sindaco di Savoca, Massimo Stracuzzi aveva dato comunicazione alla cittadinanza del riscontro di un caso di positività al coronavirus di un residente. Il sindaco aveva tenuto a chiarire che la situazione era sotto controllo e che il contagiato era asintomatico, pertanto in condizioni di salute tali da non destare, fermo restando l’applicazione di tutte le precauzioni anti-covid, particolari preoccupazioni.

Successivamente la notizia della positività del sindaco al covid19. Il primo cittadino ha comunque rassicurato sulle proprie condizioni di salute, anche lui è asintomatico, e ha dato comunicazione di aver dato mandato per attivare il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per la gestione dell’emergenza.

Di qualche ora dopo, inoltre, la decisione di chiudere le scuole del territorio comunale in via precauzionale, della sede del Municipio temporanea a Rina, per le giornate del 9, 10 e 12 ottobre, al fine di consentirne la sanificazione.