Messina, Coronavirus: licei chiusi a Capo d’Orlando, almeno 8 studenti positivi

11 Ottobre 2020 12:17

Messina. Dopo il riscontro a seguito di tampone rapido di 8 casi di contagio da coronavirus tra gli studenti dei licei di Capo d’Orlando, disposta la chiusura degli istituti scolastici fino al 14 ottobre

Il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha firmato una ordinanza con cui dispone la chiusura per lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 ottobre degli Istituti Scolastici Superiori.

Il provvedimento si è reso necessario dopo la notizia di una positività accertata con il tampone molecolare per uno studente del “Merendino” e di altri 5 ragazzi risultati positivi al tampone rapido.

Situazione analoga al Liceo “Piccolo” con 3 positività riscontrate al tampone rapido.

Come da protocollo, i test dovranno essere confermati ufficialmente dall’Usca, mentre nelle giornate di chiusura si procederà alla sanificazione dei locali scolastici e a disporre ulteriori controlli per comprendere bene la diffusione del virus.

Il Sindaco Franco Ingrillì, in contatto costante con l’Asp di Messina e l’Usca territoriale, rinnova l’invito a non cedere all’allarmismo, ma a mettere in atto tutti i comportamenti utili alla prevenzione e al contenimento del virus: “In questo fine settimana abbiamo intensificato i controlli nel centro cittadino, ma occorre la collaborazione di tutti: non è possibile organizzare feste o partecipare ad assembramenti e poi andare nel panico per una possibile positività. Dobbiamo essere attenti e responsabili: è l’unica strada per impedire chiusure generalizzate e superare questo momento”.