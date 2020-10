Messina, Castanea Basket nominata società concessionaria della palestra Ritiro per la stagione 2020/21

22 Ottobre 2020 22:08

Castanea Basket è stata nominata società concessionaria della palestra Ritiro per la stagione 2020/2021

Con grande soddisfazione la società Castanea Basket 2010 comunica che, a seguito della propria manifestazione d’interesse, il Comune di Messina ha ritenuto meritevole tale proposta individuando pertanto la compagine del presidente Alessandro Saccà quale società concessionaria dell’impianto Palestra Ritiro per la stagione sportiva 2020/21. Con apposita determina, infatti, il Dipartimento servizi alla persona e imprese Servizio Sport e Spettacolo, a firma del dirigente dott. Salvatore De Francesco, ha inviato apposita comunicazione alla società peloritana che si è messa subito al lavoro per raccordarsi con le altre società utilizzatrici dell’impianto (Fp Sport, Lions, San Matteo

e Asd Sport 360). E’ stata fissata per venerdì 23 Ottobre una riunione per dare prosecuzione sin da subito a tutte le attività, già iniziate, all’interno della struttura. In tale occasione al cospetto dell’assessore Francesco Gallo verranno informate le società sul nuovo regolamento disciplinare di utilizzo e sarà ricostruito un nuovo piano di riparto orario.

In una stagione in cui fondamentale sarà anche attenersi al rigido rispetto dei protocolli sanitari la società Castanea informa, inoltre, che già ad inizio ottobre ha incaricato una nota ditta messinese specializzata nella sanificazione dei locali al chiuso che ha pulito l’intero impianto, primo passo congeniale alla fruizione della struttura comunale nel pieno rispetto del protocollo teso a debellare la diffusione del Covid 19. In questi giorni tutte le società utilizzatrici potranno inviare una mail all’indirizzo basketcastanea@gmail.com con la richiesta dei propri turni di allenamento e la società si attiverà in base alla suddivisione dei turni stilata ad inizio anno col Comune. Con spirito di viva collaborazione il Castanea Basket dà inizio a questa nuova fase di gestione nella speranza che finalmente una

struttura comunale tanto nevralgica per la disciplina della pallacanestro possa tornare a garantire tutti i requisiti di sicurezza e affidabilità a tutte le società utilizzatrici, ai propri tesserati e a tutti i sostenitori.

Per il buon esito di questa attività gestionale e la redazione del nuovo disciplinare di utilizzo la società intende ringraziare il lavoro dello stesso Assessore allo Sport, Francesco Gallo, sempre presente nel percorso precedente alla gestione ed il Dipartimento Sport del Comune di Messina, in particolare la Dott.ssa Carbone ed il Dirigente e De Francesco, nonchè firmatario della concessione.