Messina, l’Arcivescovo proroga la sospensione delle celebrazioni religiose esterne alla chiesa fino al 31 dicembre 2020

14 Ottobre 2020 18:18

Messina. Prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione delle celebrazioni religiose esterne alla chiesa dall’arcivescovo Giovanni Accolla

Il Monsignor Giovanni Accolla arcivescovo Metropolita di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela Archimandrita del SS. Salvatore con una propria delibera ha disposto la prosecuzione della sospensione di “ogni manifestazione esterna feste patronali, parrocchiali e di qualunque altro genere, di cui in narrativa, fino al 31 dicembre 2020”, in funzione del perdurare delle criticità derivanti dall’epidemia da coronavirus. Questo il testo integrale della nota:

“Visto il decreto arcivescovile del 26 maggio 2020 con cui, in linea con le disposizioni civili ed ecclesiastiche in materia di contenimento dell’epidemia da Covid19, è stata disposta, in tutto il territorio dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, la sospensione di ogni manifestazione esterna delle feste patronali, parrocchiali e di qualunque altro genere quale (a titolo soltanto esemplificativo e non esaustivo) processioni, trasferimento pubblico di immagini sacre, fiaccolate o momenti di preghiera all’aperto che creino assembramenti incontrollabili, fino al 15 ottobre 2020;

considerato che in tutto il territorio nazionale persiste ancora lo stato di emergenza e che ancora la diffusione del virus non può considerarsi conclusa, comportando pertanto, un serio pericolo per la collettività;

In forza del presente Decreto, dispone: in tutto il territorio dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela la proroga della sospensione di ogni manifestazione esterna delle feste patronali, parrocchiali e di qualunque altro genere, di cui in narrativa, fino al 31 dicembre 2020”.