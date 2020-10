Messina: Andre Fiore nuovo coordinatore metropolitano di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia

27 Ottobre 2020 17:11

Messina. Fiore: “Obiettivo costruire un gruppo umano e politico, che riesca a tradurre in azione le proposte e le esigenze della nostra generazione”

Andrea Fiore è il nuovo Coordinatore della Citta Metropolitana di Messina di Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito Fratelli D’Italia. In precedenza rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico dell’Università di Messina, Andrea Fiore si è laureato in Giurisprudenza e svolge attualmente la professione di avvocato praticante.

“L’obiettivo principale – afferma Fiore – è costruire un gruppo umano e politico, che riesca a tradurre in azione le proposte e le esigenze della nostra generazione per la nostra città, ed in generale, per il nostro Paese.

Ringrazio il coordinatore nazionale di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani, e il Coordinatore regionale, Dario Moscato, per l’incarico affidatomi che porterò avanti con la massima abnegazione e che dedicherò alla causa, come ai tempi della rappresentanza universitaria, tutto me stesso.

Un pensiero particolare ed un ringraziamento affettuoso va, ovviamente, al mio gruppo umano e politico, Vento dello Stretto e Atreju – La Compagnia degli Studenti, dove risiedono le radici della mia formazione ed il futuro della politica cittadina“.