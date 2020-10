Messina, Amata (FdI) su erosione costiera: “Oggi approvazione VIA che sblocca le opere a difesa del litorale di Galati Marina”

29 Ottobre 2020 16:46

Messina. Approvata la Valutazione d’impatto ambientale (VIA), indispensabile per l’avvio dei lavori di contrasto al fenomeno di erosione costiera del litorale jonico della città

“Finalmente con l’approvazione oggi della VIA, la Valutazione d’impatto ambientale del progetto, diamo certezze ai cittadini del tratto di costa del litorale jonico del messinese che da Santa Margherita arriva al villaggio di Galati Marina, sul completamento dell’appalto integrato, che ha consentito di affidare sia la progettazione che l’esecuzione delle opere, e i cui lavori sono stati già da qualche mese consegnati”. Lo ha dichiarato la capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana Elvira Amata.

“In questi mesi abbiamo cercato di fare squadra, con l’assessorato e il commissario per i rischi del dissesto idrogeologico, così da accelerare in ogni modo l’iter procedurale senza far caso agli schieramenti, nell’interesse esclusivo della comunità di quel territorio, a conferma di come gli interventi sull’erosione costiera siano una priorità di questo governo. Dispiace – conclude Amata – che qualche esponente dell’opposizione abbia invece preferito strumentalizzare la vicenda, piuttosto che contribuire a risolverla”.