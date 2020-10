Messina, divieto di avvicinamento ai congiunti per 2 uomini che maltrattavano le mogli: una vittima aggredita a colpi di chiave inglese

21 Ottobre 2020 11:09

Messina. Hanno 43 ed 84 anni gli uomini destinatari delle misure cautelari. In entrambi i casi sono stati accertati maltrattamenti fisici e morali che andavano avanti da anni

Sono due le misure cautelari eseguite nei giorni scorsi dai poliziotti delle Volanti ed emesse dal Tribunale di Messina a carico di un 43enne e di un 84enne.

In entrambi i casi la vittima è il coniuge costretto a subire maltrattamenti di natura fisica e morale nel corso degli anni. In entrambi i casi la vittima non ha mai denunciato nella speranza che la situazione potesse migliorare.

La situazione è invece peggiorata e culminata in un episodio ben più grave dei precedenti: nel primo caso le minacce e le ingiurie si sono trasformate in aggressione alla presenza dei figli minori costringendo la donna a cercare rifugio presso un vicino e rendendo necessario l’intervento dei poliziotti delle volanti.

Nel secondo caso la vittima è stata aggredita con una chiava inglese. Solo l’intervento dei vicini ha impedito che accadesse il peggio.

Le successive indagini eseguite dai poliziotti, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, hanno evidenziato condotte reiterate negli anni e portato all’emissione delle misure.

Ai destinatari è fatto divieto di avvicinare in alcun modo i congiunti.