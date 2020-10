Messina, il 6 ottobre evento in memoria di Paolo Chillè, il 28enne scomparso il 6 settembre a causa un sarcoma fibromixoide

1 Ottobre 2020 18:14

Messina. Il 6 ottobre, ad un mese dalla scomparsa di Paolo Chillè si terrà un evento in sua memoria presso la sede della III circoscrizione. Durante l’evento verrà piantato un albero per far crescere e rimanere vivo il ricordo del giovane

Ad un mese esatto dalla scomparsa di Paolo Chillè affetto da una rara forma di sarcoma fibromixoide, l’avvocato Silvana Paratore e il 3°Quartiere presieduto da Lino Cucè organizzano giorno 6 ottobre alle ore 10:30 una giornata in ricordo del giovane guerriero.

L’evento alla presenza dei familiari di Paolo Chillè, vedrà la partecipazione del gruppo oncologico “Nulla è come prima” e dell’Associazione culturale Gesso La Perla dei Peloritani presieduta da Tonino Macrì e si svolgerà nella sede istituzionale della III circoscrizione in via Suor Francesca Maria Giannetto presso l’istituto scolastico La Pira Camaro S.Paolo, svincolo autostrada Messina centro, nel cui giardino antistante verrà piantato un albero per far crescere e mantenere vivo il ricordo di Paolo, rendendogli un omaggio semplice e di lunga durata che ne onori la memoria.

Si invitano per l’occasione, tutti gli esercizi commerciali nei quali sono ancora presenti i salvadanai di raccolta fondi per Paolo Chillè di contattare per le modalità della consegna, Silvana Paratore, legale vicino alla famiglia nella battaglia contro la malattia.