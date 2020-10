Messina, 28enne incensurato arrestato per coltivazione di marijuana: aveva installato un “grow box” nel suo garage

21 Ottobre 2020 10:54

Messina. Tre piante di cannabis, 160 grammi della stessa sostanza già essiccati e ulterirore materiale idoneo alla coltivazione: questo quanto rinvenuto dagli agenti nel corso della perquisizione

È stato arrestato nei giorni scorsi perché ritenuto responsabile dei reati di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Trattasi di un 28enne messinese, incensurato, sottoposto a perquisizione domiciliare durante servizi antidroga realizzati da personale della Squadra Mobile della Questura di Messina.

L’uomo aveva allestito nel garage una piccola serra artigianale, un “grow box”, acquistato online per la crescita e l’essiccazione di marijuana, completo di lampade, ventilatori e tubo per l’aerazione. Ad essiccare all’interno, al momento della perquisizione, c’erano tre piante di cannabis. Rinvenuti e sequestrati anche 160 grammi di marijuana allo stato erbaceo già essiccata e altro materiale idoneo per la coltivazione.

Il 28enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.