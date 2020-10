Messina, 2 insegnanti positive al covid19 a Santa Teresa di Riva: chiusa la scuola per sanificazione

9 Ottobre 2020 10:10

Messina. A seguito del contagio di 2 insegnanti della scuola di Bucalo, a Santa Teresa Riva, il sindaco Danilo Lo Giudice ha disposto la chiusura dell’istituto per consentirne la sanificazione

Due insegnanti del plesso della scuola primaria Bucalo a Santa Teresa di Riva sono risultate positive al coronavirus. A renderlo noto il sindaco Danilo Lo Giudice a cui a sua volta è stato comunicato verbalmente dalla preside dell’istituto.

Lo Giudice ha già avviato le procedure per la chiusura in via precauzionale del plesso di Bucalo per la giornata di domani, 9 ottobre, durante la quale verranno effettuate le operazioni di sanificazione dell’istituto. Sulle mosse successive il sindaco attende indicazioni dall’Asp.

“È chiaro – scrive Danilo Lo Giudice sulla sua Pagina Facebook – che è necessario e fondamentale alzare il livello di attenzione, seguendo le disposizioni emanate dagli organi competenti, mantenendo il distanziamento sociale e utilizzando i dispositivi di protezione individuale. Vi prego di evitare commenti banali, non è il momento degli allarmismi ma allo stesso tempo bisogna essere responsabili e collaborare al massimo con le istituzioni”.