Mercato NBA – Miami Heat interessati ad Antetokounmpo, Beal e Oladipo: Tyler Herro sul piatto

27 Ottobre 2020 09:38

Miami Heat interessati ad affiancare una stella del calibro di Antetokounmpo, Beal o Oladipo a Jimmy Butler: sul piatto Tyler Herro come possibile contropartita

Mercato NBA, Miami Heat a caccia di una seconda stella – La stagione NBA appena conclusa ha fatto schizzare alle stelle le quotazioni dei Miami Heat. La franchigia della Florida è andata ben oltre le aspettative, raggiungendo le Finals in qualità di outsider e strappando due gare ai favoritissimi Los Angeles Lakers nonostante gli infortuni di Goran Dragic e Bam Adebayo. Un ottimo risultato, ma pur sempre un’amara sconfitta. Per fare il definitivo salto di qualità serve una seconda stella da affiancare a Jimmy Butler, un giocatore già pronto in attesa della riconferma e dei continui miglioramenti di Bam Adebayo.

Mercato NBA, Miami Heat a caccia di una seconda stella – Non è un mistero che i Miami Heat siano interessati a Giannis Antetokounmpo, Bradley Beal e Victor Oladipo, 3 stelle diverse fra loro, ma tutte in grado di dare un boost importante alle chance da titolo dei ragazzi di Spoelstra. Secondo Zach Harper di ‘The Athletic’, i Miami Heat sarebbero anche pronti a sacrificare il gioiellino Tyler Herro pur di arrivare ad un secondo violino di livello assoluto: “per far sì che si allontani dagli Heat sarà necessaria una controproposta adeguata. Se non rinunceranno a Herro, dovranno scambiare le scelte del primo turno a partire dal 2025. Mentre se si conta anche Nunn e la flessibilità del tetto salariale, il peso sulle scelte future potrà diminuire. Se mettiamo Robinson nel mix, diventa più facile non doversi separare dalle scelte future. Se invece Herro è coinvolto, non sarà necessario allegare scelte al Draft. Rimane comunque molto difficile, però, il coinvolgimento di Herro in uno scambio, a meno che dall’altra parte non si presentino Bradley Beal o Antetokounmpo. Inoltre diverse fonti della Lega ritengono che per ottenere Oladipo, gli Heat non prenderanno nemmeno in considerazione l’inclusione di Herro“.