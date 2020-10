Mercato NBA – Los Angeles Lakers, si riaccende l’interesse per Derrick Rose

18 Ottobre 2020 15:04

Mercato NBA, i Los Angeles Lakers sondano il terreno per Derrick Rose: la franchigia gialloviola era già interessata lo scorso febbraio, prima della trade deadline

Mercato NBA, Lakers su Derrick Rose – Dopo aver vinto l’anello NBA, i Los Angeles Lakers passano a rassegna il proprio roster per valutare diverse posizioni in scadenza. Fra di esse è presente Rajon Rondo, giocatore decisivo durante la postseason, che potrebbe lasciare la franchigia per andare alla ricerca di un contratto più ricco, lasciando i Lakers senza playmaker. Spot che potrebbe occupare Derrick Rose. Il playmaker dei Pistons era finito nel mirino della franchigia losangelina già lo scorso febbraio, prima della trade deadline, ma non se n’era fatto nulla.

Mercato NBA, Lakers su Derrick Rose – Secondo le dichiarazioni di GM NBA rimasto anonimo, rilasciare a Sean Deveney di ‘Heavy’, i Lakers potrebbero provare l’assalto a D-Rose molto presto: “penso che entrambe le parti fossero poco disposte a trattare in un periodo come gennaio, febbraio. Non credo che i Lakers volessero fare una mossa importante per arrivare a lui, anche perché pensavano di poter fare qualcosa di buono sul mercato dei buyout. E non credo che i Pistons volessero privarsi a tutti i costi di Derrick. Sai, i Lakers volevano inserirsi anche per non regalare nulla ai Clippers o Bucks o i Nuggets, o chiunque fosse interessato per Rose. Quindi c’era interesse ma non troppo serio. Ora è cambiato un po’ tutto: sono entrambe in una posizione in cui l’accordo può definirsi con più calma“.