Mercato NBA – Lakers, Dwight Howard può partire: ‘Superman’ interessa ai Golden State Warriors

16 Ottobre 2020 15:37

Dwight Howard potrebbe lasciare i Lakers: il centro gialloviola andrà in scadenza e, in caso di mancato rinnovo, potrebbe accordarsi con i Golden Statea Warriors

Mercato NBA, Dwight Howard nel mirino degli Warriors – Terminata la stagione 2019-2020, per le franchigie è arrivato il momento di pensare ad eventuali conferme, cessioni ed acquisti per migliorare la qualità del proprio roster in vista del nuovo anno. I Los Angeles Lakers, campioni NBA in carica, dovranno fare i conti con importanti rinnovi, uno su tutti quello di Anthony Davis, che in caso di permanenza vorrà rifirmare a cifre alte, intasando il salary cap. Per altri cestisti potrebbe non esserci spazio. Dwight Howard è un altro grande protagonista della stagione gialloviola che andrà in scadenza. ‘Superman’ è tornato a L.A. dopo la pessima esperienza di inizio carriera, ottenendo minuti e fiducia, pur non ricoprendo un ruolo di primissimo piano al pari di LeBron e Davis.

Mercato NBA, Dwight Howard nel mirino degli Warriors – Howard vorrebbe rinnovare, i Lakers sono dello stesso avviso, ma vanno fatti quadrare i conti. I Golden State Warriors monitorano la situazione. Secondo l’insider Shams Charania infatti: “Dwight Howard, che è stato un pilastro del frontcourt della squadra in questa stagione, e i Lakers, sarebbero interessati a un accordo reciproco. Le mie fonti dicono, però, che ci siano altre franchigie interessate ad Howard, una su tutte i Golden State Warriors“.