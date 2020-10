Mercato NBA – Danilo Gallinari cerca squadra: Nurkic prova a portarlo ai Blazers

22 Ottobre 2020 09:46

Mercato NBA, Danilo Gallinari in cerca di una nuova franchigia: Jusuf Nurkic prova a convincerlo ad unirsi ai Portland Trail Blazers

Mercato NBA, Danilo Gallinari ai Blazers? – Conclusa una stagione impensabile con Oklahoma, nella quale sembrava prima destinato a partire, poi membro di una squadra in pieno tanking, ed infine leader di una franchigia da Playoff, Danilo Gallinari cerca una nuova squadra per quello che potrebbe essere l’ultimo ricco contratto che l’NBA ha da offrirgli. Il ‘Gallo’ però è stato chiaro: è ora di vincere, i soldi passano in secondo piano. Ovviamente non firmerà gratis, ma se dovesse arrivare la proposta di una contender il cestista italiano potrà lasciare per strada qualche milioncino e rincorrere il tanto agognato anello.

Mercato NBA, Danilo Gallinari ai Blazers? – Per ora tutto tace, complice una stagione NBA dilatata nelle tempistiche e conclusa solo pochi giorni fa. Le franchigie riordinano le idee, valutano i roster e sondano il mercato. La prima proposta per Gallinari è arrivata con un commento social. Jusuf Nurkic, ex compagno ai Denver Nuggets, ha commentato un post Instagram del cestista azzurro invitandolo ad unirsi ai Portland Trail Blazers. Alla franchigia dell’Oregon i punti, il fisico e le qualità di Danilo Gallinari farebbero piuttosto comodo e insieme ai vari Lillard, McCollum e lo stesso Nurkic si verrebbe a creare un roster davvero interessante in ottica postseason.