Mercato NBA – Tyronn Lue blinda i big dei Clippers: “Kawhi Leonard e Paul George non si muovono da L.A.”

23 Ottobre 2020 11:34

Mercato NBA, Kawhi Leonard e Paul George non si muoveranno da Los Angeles: il nuovo coach Tyronn Lue rassicura i tifosi sulla situazione contrattuale dei due top player

Mercato NBA, Kawhi Leonard e Paul George restano ai Clippers – La postseason NBA ha visto una squadra di Los Angeles estremamente felice e l’altra estremamente infelice. Purtroppo per i tifosi, i Clippers sono rimasti ancora una volta dal lato sbagliato della loro storia. Continua il digiuno di successi della franchigia losangelina che ha visto i ‘cugini’ dei Lakers campioni NBA per la 17ª volta nella loro gloriosa storia. I ragazzi di Doc Rivers, esonerato dopo l’eliminazione, si sono fermati addirittura in semifinale di Conference, battuti dalla straordinaria rimonta dei Denver Nuggets.

Mercato NBA, Kawhi Leonard e Paul George restano ai Clippers – Oltre all’allenatore, sono finiti sul banco degli imputati anche Kawhi Leonard e Paul George, le due stelle che avrebbero dovuto trascinare la squadra verso l’anello. Se comunque Kawhi Leonard si è caricato la squadra sulle spalle, senza grandi momenti di pausa, lo stesso non si può dire di Paul George, spesso assente ingiustificato nei momenti caldi delle partite più delicate. Nonostante siano entrambi in scadenza 2021, con una player option da 37 (George) e 36 (Leonard) milioni nei rispettivi contratti, il nuovo allenatore dei Clippers, Tyronn Lue, non ha dubbi sulla loro permanenza: “credo che non si muoveranno, i ragazzi rimarranno qui per parecchio tempo. Guardando loro, e la loro situazione, il posto dove vorrebbero essere, è proprio qui con i Clippers. Dobbiamo solo ricreare il giusto ambiente, e vinceremo“.