Mercato NBA – Anthony Davis uscirà dal contratto con i Lakers: ecco la situazione

16 Ottobre 2020 09:45

Mercato NBA, Anthony Davis pronto a rinunciare alla player option presente nel suo contratto con i Los Angeles Lakers: possibile una nuova firma a cifre maggiori

Mercato NBA, Anthony Davis rinuncia alla player option – “Non ho idea di quello che accadrà in free agency. Ho trascorso dei momenti meravigliosi quest’anno a Los Angeles, un’avventura unica a livello emotivo e professionale. Non porto altro in eredità se non gioia e gratitudine per quanto vissuto. Nei prossimi due mesi, cercheremo di capire quale strada prendere. Non sono sicuro al 100%“. Si era espresso così Anthony Davis qualche giorno fa, con ancora freschissimo negli occhi e nella mente il ricordo della vittoria di Gara-6 contro i Miami Heat che gli ha permesso di vincere il primo anello della sua carriera. Nei giorni seguenti AD si è trovato a dover riflettere sul proprio futuro: il ‘Monociglio’ è legato ai Lakers con una player option da 28 milioni di dollari, pochi se paragonati al suo talento e al ruolo essenziale che ricopre nei Lakers. Per questo motivo, secondo l’insider Shams Charania, Anthony Davis uscirà dal contratto con i Lakers per poi probabilmente rifirmare a cifre più alte.